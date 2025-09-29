FC Bayern: Rummenigge lobt Kompany

SID 29.09.2025 • 07:21 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany mache einen „tollen“ Job, sagt der ehemalige Klubchef Karl-Heinz Rummenigge. Zugleich betont er erneut die Bedeutung von Uli Hoeneß für den Verein.

Der langjährige Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat die Entwicklung des FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany in höchsten Tönen gelobt. Kompany habe den Teamspirit „zurückgebracht“ und die Mannschaft „wieder zu einer Einheit geformt“, sagte der 70-Jährige in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Rundfunks.

„Das Ergebnis ist jetzt, dass die Mannschaft wirklich toll funktioniert. Und der Trainer, das muss man klar und deutlich sagen, ist da der Spiritus Rektor, der macht einen tollen Job.“

Ein Sonderlob verteilte Rummenigge, der wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch dem Aufsichtsrat der Münchner angehört, an Torjäger Harry Kane.

„Er ist nicht nur ein toller Spieler auf dem Platz, sondern er ist auch im privaten ein ganz angenehmer Mensch. Der ist kein arroganter Typ, der keine Autogramme gibt oder sich für keine Selfies zur Verfügung stellt. Er macht alles. Ein ganz netter, sympathischer Bursche noch nebenbei.“

