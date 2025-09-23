FC Bayern: Urbig erleidet Muskelfaserriss

SID 23.09.2025 • 14:28 Uhr Der Ersatztorwart verletzt sich im Training, über eine genaue Ausfallzeit machen die Münchner keine Angaben.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss vorerst auf Ersatztorwart Jonas Urbig verzichten. Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, zog sich der 22-Jährige im Training einen Muskelfaserriss an den Adduktoren zu. Über eine genau Ausfallzeit machten die Bayern keine Angaben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany stehen bis zur kommenden Länderspielpause Anfang Oktober noch drei Partien auf dem Programm. Am Freitag (20.30 Uhr/Sky) empfangen die Bayern Werder Bremen, zudem gastieren sie in der Champions League am kommenden Dienstag beim Paphos FC aus Zypern sowie in der Liga am darauffolgenden Samstag bei Eintracht Frankfurt.