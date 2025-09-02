Newsticker
FC Bayern verleiht Talent Kusi-Asare nach Fulham

FC Bayern verleiht Talent Kusi-Asare nach Fulham

Münchens Sturmjuwel wechselt in die Premier League mit einer Kauf- und Rückkaufoption.
Soll in England Spielpraxis sammeln: Jonah Kusi-Asare
© firo Sportphoto/SID
SID
Münchens Sturmjuwel wechselt in die Premier League mit einer Kauf- und Rückkaufoption.

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Nachwuchsstürmer Jonah Kusi-Asare an den englischen Erstligisten FC Fulham verliehen. Der 18 Jahre alte Schwede wechselt für ein Jahr auf die Insel, wo er "die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen und weiter reifen" soll, wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt gab. Die Vereinbarung beinhaltet laut Medienberichten eine Kaufoption für Fulham sowie ein Rückkaufrecht für die Münchner.

Kusi-Asare war 2024 aus Schweden nach München gekommen, spielte bislang vor allem für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters und verlängerte vor dem Transfer seinen Vertrag an der Säbener Straße.

