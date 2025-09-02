FC Bayern verleiht Talent Kusi-Asare nach Fulham

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Nachwuchsstürmer Jonah Kusi-Asare an den englischen Erstligisten FC Fulham verliehen. Der 18 Jahre alte Schwede wechselt für ein Jahr auf die Insel, wo er "die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen und weiter reifen" soll, wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt gab. Die Vereinbarung beinhaltet laut Medienberichten eine Kaufoption für Fulham sowie ein Rückkaufrecht für die Münchner.