FC Bayern zeigt Wiesn-Kollektion - mit einer Kuriosität zum Oktoberfest

Kuriosität in Bayerns Wiesn-Kollektion

Der FC Bayern hat seine Trikots zum Oktoberfest veröffentlicht. Daneben gibt es noch die eine oder andere Kuriosität.
Das Online-Portal FOOTYHEADLINES hat das mögliche Oktoberfest-Trikot des FC Bayern enthüllt. Die Fans in den sozialen Medien sind begeistert.
SPORT1
Der FC Bayern hat seine Trikots zum Oktoberfest veröffentlicht. Daneben gibt es noch die eine oder andere Kuriosität.

Der FC Bayern hat auch offiziell seine neuen Sondertrikots für das Oktoberfest gezeigt. Rund um die Wiesn ist ab sofort eine komplette Kollektion käuflich zu erwerben.

Neben Trikots für Frauen, Kinder und Männer sind auch noch diverse andere Dinge im Angebot.

So gibt es unter anderem eine Lederhose mit dem „Wiesn-Logo“ des FC Bayern. Dort sind die Schriftzüge „Bayern“ und „München“ verschnörkelt dargestellt.

FC Bayern verkauft auch Wiesn Adilette

Des Weiteren gibt es ein helles und ein dunkles Dirndl sowie - besonders kurios - eine „Wiesn Adilette“ mit Schnürsenkeln.

Sämtliche Wiesn-Trikots sind übrigens nur für Vereinsmitglieder verfügbar.

Außerdem bietet Bayern noch ein limitiertes „Wiesn Matchkit“, welches ebenfalls nur Bayern-Mitglieder erwerben können. Darin enthalten sind ein Trikot, die dazu passenden Shorts und Stutzen – natürlich alles im Wiesn-Design.

Das Oktoberfest beginnt in diesem Jahr am 20. September und endet am 5. Oktober.

