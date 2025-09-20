Bundesliga: Debakel für Sandro Wagner!

SID 20.09.2025 • 17:38 Uhr Die desolaten Augsburger verlieren trotz langer Überzahl gegen überzeugende Mainzer.

Trainer Sandro Wagner hat mit seinem FC Augsburg in der Bundesliga eine böse Klatsche hinnehmen müssen. Der ambitionierte FCA verlor sein Heimspiel gegen einen überzeugenden FSV Mainz 05 nach einer teils desolaten Vorstellung verdient mit 1:4 (0:2) und kassierte am vierten Spieltag schon die dritte Niederlage.

Dabei sollte es mit dem 37 Jahre alten Wagner nach oben gehen, jetzt steigt früh der Druck. Nächsten Samstag geht es nach Heidenheim.

Der starke Kaishu Sano brachte den FSV in der 14. Minute vor 29.000 Zuschauern in Führung. Der Ex-Augsburger Dominik Kohr sorgte für das 2:0 (26.). Paul Nebel (60.) und Armindo Sieb (69.) erhöhten sogar in Unterzahl.

Kohr fliegt mal wieder vom Platz

Den Toren gingen teils böse Fehler der fahrlässigen FCA-Defensive voraus, Samuel Essende (83.) erzielte noch den Ehrentreffer.

FSV-Profi Kohr sah in der 53. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot, es war bereits der achte Platzverweis seiner Karriere. Dennoch gelang den Mainzern beeindruckend der erhoffte Befreiungsschlag. Der Conference-League-Starter hatte zuvor trotz ansprechender Leistungen nur einen Punkt geholt.

Wagner und sein Mainzer Kollege Bo Henriksen hatten vor dem Anpfiff nach einem durchwachsenem Saisonstart von einem „wichtigen Spiel“ gesprochen. Allerdings zeigte zunächst nur Mainz das nötige Engagement.

Die frühe Führung der Gäste begünstigte allerdings ein schwerer Patzer von Chrislain Matsima, der Sano den Ball unbedrängt in den Fuß spielte. Der Japaner zog nach kurzem Solo mit links ab und ließ Finn Dahmen keine Chance.

Sieb vergibt die Vorentscheidung

Der FCA kam nach dem Schock nur langsam ins Spiel, wäre dann aber beinahe spektakulär zum Ausgleich gekommen. Robin Zentner reagierte jedoch bei einem sehenswerten Fallrückzieher von Alexis Claude-Maurice glänzend.

Es war jedoch nur ein kurzes Aufbäumen. Mainz blieb entschlossener und nutzte durch Kohr den nächsten leichtfertigen Ballverlust des FCA konsequent aus. Kurz drauf hätte Armindo Sieb freistehend schon für eine Vorentscheidung sorgen können. Erneut wirkten die Augsburger reichlich unsortiert.