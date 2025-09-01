Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Schweizer Offensivspieler Fabian Rieder verpflichtet. Der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison als Leihspieler mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen hat, kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes und unterzeichnete bei den Augsburgern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Dies gab der FCA bekannt, "über die Wechselmodalitäten wurde zwischen den Klubs Stillschweigen vereinbart", hieß es in der Mitteilung.
FCA verpflichtet DFB-Pokalsieger Rieder
Der Schweizer spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis erfolgreich für den VfB Stuttgart, nun wechselt er fest nach Augsburg.
Rieder (Nr. 32) wirbelt nun für den FCA
"Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Cheftrainer waren top, sodass ich schnell begeistert von der Idee war, nach Augsburg zu wechseln", sagte der Schweizer Nationalspieler Rieder. FCA-Sportdirektor Benni Weber bezeichnete den Neuen als "international erfahrenen und begehrten Spieler".