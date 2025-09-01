FCA verpflichtet DFB-Pokalsieger Rieder

Der Schweizer spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis erfolgreich für den VfB Stuttgart, nun wechselt er fest nach Augsburg.

Der Schweizer spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis erfolgreich für den VfB Stuttgart, nun wechselt er fest nach Augsburg.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Schweizer Offensivspieler Fabian Rieder verpflichtet. Der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison als Leihspieler mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen hat, kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes und unterzeichnete bei den Augsburgern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Dies gab der FCA bekannt, "über die Wechselmodalitäten wurde zwischen den Klubs Stillschweigen vereinbart", hieß es in der Mitteilung.