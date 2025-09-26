Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FIFA-Reform: Bayerns vorerst letztes Wiesn-Heimspiel

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Eberl bedauert FIFA-Reform

Grund ist ein neuer Pflichtspielkalender ab der kommenden Saison.
Max Eberl huldigt Karl-Heinz Rummenigge zu dessen 70. Geburtstag und unterstreicht seine jahrelangen Leistungen für den FC Bayern München.
SID
Grund ist ein neuer Pflichtspielkalender ab der kommenden Saison.

Für Bayern München boten Heimspiele während des Oktoberfests zuletzt eher selten Grund zur Freude. Vielleicht ist es für den Rekordmeister also eine gute Nachricht, dass die Begegnung gegen Werder Bremen am Freitag (ab 20:30 Uhr im SPORT1-Liveticker) das vorerst letzte Wiesn-Spiel wird. Grund ist ein neuer Pflichtspielkalender des Weltverbands FIFA ab der kommenden Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn fest steht: Bis mindestens 2030 wird es künftig während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben. Die FIFA legt die beiden bisherigen Fenster im September und Oktober ab 2026 zu einem großen und längeren Fenster zusammen - und zwar immer Mitte September.

Eberl: „Ein Stück bayerischer Tradition“ geht verloren

Bayerns Sportvorstand Max Eberl bedauert gegenüber der tz den Verlust der Tradition. „Oktoberfest-Heimspieltage sind in München immer ein Fest. Das weiß ich nur zu gut, weil ich hier aufgewachsen bin, den FC Bayern schon früh unterstützt habe und das eine oder andere Wiesn-Spiel erlebt habe.“ Es gehe „ein Stück bayerischer Tradition verloren, das viele FC-Bayern-Fans zu Recht bedauern. Auch wir als Klub freuen uns immer auf diese besonderen Festtage.“

Zumindest statistisch dürfte der Verlust aber zu verschmerzen sein. Von den letzten zehn Heimspielen während des Oktoberfests gewannen die Bayern nur fünf.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite