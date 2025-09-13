Fragezeichen bei Abwehr-Star des FC Bayern

Christopher Mallmann 13.09.2025 • 21:45 Uhr Bayern-Star Raphael Guerreiro muss nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung den Platz wieder verlassen. Der Portugiese scheint sich verletzt zu haben.

Leichte Sorgen um Bayern-Star Raphael Guerreiro: Der Portugiese ist beim Liga-Spiel gegen den Hamburger SV nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt worden.

„Rapha hat etwas in seinen Rippen gefühlt. Er ist sofort zur MRI gefahren, wir werden später wissen, was er hat. Hoffentlich ist es nichts Ernstes“, sagte Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel.

Guerreiro war zum Start der zweiten Hälfte beim Stand von 4:0 für Dayot Upamecano eingewechselt worden. In der 64. Minuten nahm Kompany ihn für Tom Bischof wieder vom Feld.