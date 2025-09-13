Newsticker
Fragezeichen bei Abwehr-Star des FC Bayern

Fragezeichen bei Bayern-Star

Bayern-Star Raphael Guerreiro muss nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung den Platz wieder verlassen. Der Portugiese scheint sich verletzt zu haben.
Christopher Mallmann
Leichte Sorgen um Bayern-Star Raphael Guerreiro: Der Portugiese ist beim Liga-Spiel gegen den Hamburger SV nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt worden.

„Rapha hat etwas in seinen Rippen gefühlt. Er ist sofort zur MRI gefahren, wir werden später wissen, was er hat. Hoffentlich ist es nichts Ernstes“, sagte Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel.

Guerreiro war zum Start der zweiten Hälfte beim Stand von 4:0 für Dayot Upamecano eingewechselt worden. In der 64. Minuten nahm Kompany ihn für Tom Bischof wieder vom Feld.

Guerreiro hatte zuletzt Ende April wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt. In dieser Saison kam er nur sporadisch zum Einsatz. Sein Pokal-Auftritt beim 3:2-Sieg in Wiesbaden war sein einziger Startelf-Einsatz.

