Frankfurt verleiht Dina Ebimbe nach Brest

SID 01.09.2025 • 13:02 Uhr Eintracht Frankfurt verleiht Junior Dina Ebimbe. Der Franzose spielte zuletzt keine Rolle mehr in den Planungen von Trainer Dino Toppmöller.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Ende der Transferperiode seinen Kader ausgedünnt. Die Hessen verleihen Junior Dina Ebimbe, der Mittelfeldspieler wechselt bis zum Ende der Saison in seine Heimat zum französischen Erstligisten Stade Brest. Das gab der Verein am Montag bekannt. Laut Vereinsangaben besitzt Brest eine Kaufoption für Dina Ebimbe, der in Frankfurt noch bis 2027 unter Vertrag steht.

