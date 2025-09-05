Frankfurterinnen souverän zum Saisonauftakt

SID 05.09.2025 • 20:28 Uhr Eintracht Frankfurt gewinnt das Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga. Géraldine Reuteler ist die überragende Spielerin beim klaren Erfolg gegen die SGS Essen.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind mit einem souveränen Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die favorisierte Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann gegen die SGS Essen mit 5:0 (3:0) und zeigte nach einem etwas holprigen Beginn eine starke Leistung. Als offizielles Eröffnungsspiel galt das Duell am Freitagabend jedoch nicht - dieses findet am Samstag (17.45 Uhr) in der Allianz Arena zwischen Meister Bayern München und Bayer Leverkusen statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Fans im Stadion am Brentanobad jubelten über Treffer von Nicole Anyomi (24.), Géraldine Reuteler (34.) und Amanda Ilestedt (45.). In der zweiten Hälfte legten die Schweizerin Reuteler (69.) und Remina Chiba (81.) per Elfmeter nach.

Nach offenem Beginn mit guten Ansätzen auf beiden Seiten nutzte Frankfurt zwei Ballverluste der Essenerinnen eiskalt aus. Zunächst spielte Reuteler einen starken Pass in die Spitze, dort schüttelte Anyomi ihre Gegenspielerin ab und umkurvte noch Torhüterin Kim Sindermann. Dann führte eine Kombination über Reuteler und Laura Freigang zum zweiten Treffer, Laura Pucks hatte den Ball im Aufbau verloren.