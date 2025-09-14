Frankfurts Verteidiger Kristensen fällt aus

SID 14.09.2025 • 13:25 Uhr Rasmus Kristensen fehlt Eintracht Frankfurt bis auf Weiteres. Der Däne hatte am Freitag beim 1:3 in Leverkusen eine Muskelverletzung erlitten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf seinen Außenverteidiger Rasmus Kristensen verzichten. Der dänische Nationalspieler habe beim 1:3 (0:2) am Freitag beim Vizemeister Bayer Leverkusen eine nicht näher definierte Muskelverletzung erlitten. Kristensen stehe „Cheftrainer Dino Toppmöller damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung“, teilte die Eintracht am Sonntag mit.

