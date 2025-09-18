Frauen und Männer zusammen: HSV mit besonderem Mannschaftsfoto

SID 18.09.2025 • 13:33 Uhr Den Hamburger Teams gelang in der vergangenen Saison der Doppel-Aufstieg - nun posieren sie auch gemeinsam vor der Kamera.

Zusammen in die Fußball-Bundesliga, zusammen posieren für die Kamera: Die Spielerinnen und Spieler des Hamburger SV wollen mit einem gemeinsamen Mannschaftsfoto ein weiteres Zeichen für die Geschlossenheit im Verein setzen. Am Mittwoch nahmen beide Teams zu Beginn der Saison 2025/26 Aufstellung für das Teamfoto der besonderen Art.

