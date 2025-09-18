Newsticker
Frauen und Männer zusammen: HSV mit besonderem Mannschaftsfoto

HSV mit besonderem Mannschaftsfoto

Den Hamburger Teams gelang in der vergangenen Saison der Doppel-Aufstieg - nun posieren sie auch gemeinsam vor der Kamera.
Beide Teams vereint: Das Mannschaftsfoto des HSV
Beide Teams vereint: Das Mannschaftsfoto des HSV
© Witters Sportfotografie/SID
SID
Den Hamburger Teams gelang in der vergangenen Saison der Doppel-Aufstieg - nun posieren sie auch gemeinsam vor der Kamera.

Zusammen in die Fußball-Bundesliga, zusammen posieren für die Kamera: Die Spielerinnen und Spieler des Hamburger SV wollen mit einem gemeinsamen Mannschaftsfoto ein weiteres Zeichen für die Geschlossenheit im Verein setzen. Am Mittwoch nahmen beide Teams zu Beginn der Saison 2025/26 Aufstellung für das Teamfoto der besonderen Art.

In der vergangenen Saison war den Hamburger Mannschaften der Doppel-Aufstieg ins Oberhaus gelungen. Die Frauen tragen ihre Heimspiele wie auch die Männer im Volksparkstadion aus.

