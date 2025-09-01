Freiburg gibt Röhl und Weißhaupt ab

SID 01.09.2025 • 22:30 Uhr Merlin Röhl geht in die Premier League zum FC Everton, Offensivspieler Weißhaupt wechselt nach Polen zu Legia Warschau.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat am letzten Tag der Transferperiode zwei Spieler abgegeben. Mittelfeldspieler Merlin Röhl wechselt auf Leihbasis zum FC Everton, gelingt dem Team aus Liverpool der Klassenerhalt in der Premier League, greift eine Kaufpflicht. Zudem verleiht der SC Offensivspieler Noah Weißhaupt nach Polen zu Legia Warschau, der 23-Jährige war in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis für den FC St. Pauli aufgelaufen.

Über eine Kaufpflicht oder eine Kaufoption bei Weißhaupt machte der Klub keine Angaben. Röhl war im August 2022 vom FC Ingolstadt zu den Freiburgern gekommen, im März 2023 debütierte er bei den Profis. Seither bestritt der 23-Jährige 60 Pflichtspiele, er wurde jedoch auch immer wieder von Verletzungen gebremst.