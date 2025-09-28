Freiburg verpasst dritten Dreier in Folge

SID 28.09.2025 • 17:28 Uhr Der Sport-Club kommt nicht über ein Remis gegen die TSG Hoffenheim hinaus.

Der SC Freiburg hat den dritten Sieg in Folge und den Anschluss an die Spitzengruppe verpasst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Breisgauer kamen am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga trotz einer frühen Führung nicht über ein 1:1 (1:1) im badischen Duell mit der TSG Hoffenheim hinaus. Beide Teams haben sieben Punkte auf dem Konto.

Lukas Kübler (3.) traf für die Freiburger. Der Sport-Club geht nach dem Remis gegen den Lieblingsgegner (zuletzt sechs Siege und drei Unentschieden) ohne den erhofften Rückenwind in die Europa-League-Partie am Donnerstag beim FC Bologna.

Fisnik Asllani (13.) war für die TSG erfolgreich, die ihre Auswärtsserie fortsetzte. Zuletzt kassierten die Kraichgauer am 19. April eine Pleite in der Fremde - damals in Freiburg (2:3).

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir müssen hungrig bleiben und uns weiter verbessern“, sagte TSG-Trainer Christian Ilzer kurz vor dem Anpfiff bei DAZN: „Wir wollen eine geschlossene Teamleistung bringen.“

Sein Gegenüber Julian Schuster stellte eine ähnliche Forderung auf. „Wir müssen es mehr wollen. Jeder muss sehen, dass wir gewinnen wollen“, äußerte der Freiburger Coach: „Wir brauchen Ballbesitzphasen, wollen präsent sein - und eigene Akzente setzen.“

Die 33.700 Zuschauer in Freiburg wurden in der Anfangsphase bestens unterhalten. Nach dem frühen Treffer der Gastgeber durch Außenverteidiger Kübler im Anschluss an eine Ecke hatte Andrej Kramaric kurz darauf den Ausgleich auf dem Fuß. SC-Keeper Noah Atubolu hielt stark gegen den Kroaten (7.).

Wenig später war der zuletzt überragende Torwart machtlos. Nach einem haarsträubenden Missverständnis zwischen den Freiburgern Vincenzo Grifo und Anthony Jung musste Asllani nach Vorarbeit von Vladimir Coufal nur noch einschieben. Es war bereits das vierte Saisontor des Angreifers.

{ "placeholderType": "MREC" }

Danach beruhigte sich die Begegnung ein wenig. Die Hoffenheimer, bei denen unter anderem Albian Hajdari, Valentin Gendrey, Adam Hlozek und Koki Machida fehlten, waren in dieser Phase die etwas bessere Mannschaft. Die Freiburger, die ohne Philipp Lienhart und den gesperrten Johan Manzambi auskommen mussten, offenbarten in der Defensive wie in der Offensiv Probleme.

Noch vor der Pause musste Torschütze Kübler raus. Er war kurz zuvor mit dem Hoffenheimer Bernardo zusammengeprallt und wurde durch Philipp Treu ersetzt. Für Bernardo ging es mit einem dicken Kopfverband weiter.