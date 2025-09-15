Nach Roter Karte: Freiburg-Profi für zwei Spiele gesperrt

SID 15.09.2025 • 15:59 Uhr Der SC Freiburg muss in den kommenden Partien auf Johan Manzambi verzichten. Der 19-Jährige sah gegen Stuttgart Rot.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss zwei Punktspiele ohne Mittelfeldspieler Johan Manzambi auskommen. Der 19 Jahre alte Schweizer wurde für diesen Zeitraum vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt.

{ "placeholderType": "MREC" }