Nach Roter Karte: Freiburg-Profi für zwei Spiele gesperrt

Freiburg-Profi für zwei Spiele gesperrt

Der SC Freiburg muss in den kommenden Partien auf Johan Manzambi verzichten. Der 19-Jährige sah gegen Stuttgart Rot.
Johan Manzambi vom SC Freiburg
Johan Manzambi vom SC Freiburg
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Arne Amberg
SID
Der SC Freiburg muss in den kommenden Partien auf Johan Manzambi verzichten. Der 19-Jährige sah gegen Stuttgart Rot.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss zwei Punktspiele ohne Mittelfeldspieler Johan Manzambi auskommen. Der 19 Jahre alte Schweizer wurde für diesen Zeitraum vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt.

Manzambi war am Samstag in der Nachspielzeit der Partie gegen den VfB Stuttgart (3:1) von Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) nach einem groben Foulspiel des Feldes verwiesen worden. Der Verein hat das Urteil akzeptiert.

