Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Fünf Neue: Kompany rotiert kräftig

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Fünf Neue: Kompany rotiert kräftig

Die Bayern verzichten bei der TSG Hoffenheim unter anderem auf Joshua Kimmich, Nicolas Jackson startet erstmals.
Bayern-Trainer Vincent Kompany
Bayern-Trainer Vincent Kompany
© AFP/SID/Alexandra BEIER
SID
Die Bayern verzichten bei der TSG Hoffenheim unter anderem auf Joshua Kimmich, Nicolas Jackson startet erstmals.

Gewaltige Rotation bei Bayern München: Drei Tage nach dem Sieg des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1) setzt Trainer Vincent Kompany am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim in fast allen Mannschaftsteilen auf neues Personal.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Josip Stanisic (verletzt), Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise und Serge Gnabry (alle Bank) beginnen Sacha Boey, Minjae Kim, Leon Goretzka, Lennart Karl und Nicolas Jackson. Der senegalesische Angreifer Jackson feiert sein Startelfdebüt im Trikot der Münchner.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite