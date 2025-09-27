Newsticker
Guirassy muss beim BVB kurzfristig passen

Der Angreifer hatte in der Vorwoche einen Pferdekuss bekommen. Beim Aufwärmen spürt er die Probleme.
Guirassy verspürte beim Aufwärmen Schmerzen
© IMAGO/Passion2Press/SID/Markus Fischer
SID
Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 kurzfristig auf Toptorjäger Serhou Guirassy verzichten. Der Angreifer stand ursprünglich noch in der 75 Minute vor Anpfiff veröffentlichten Startformation, humpelte aber beim Aufwärmen mit Oberschenkelproblemen vorzeitig in die Kabine. Für ihn rückte Julian Brandt in die erste Elf.

Guirassy hatte seit dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche bereits Probleme im Oberschenkel. „Er hatte einen Pferdekuss bekommen, das war sehr schmerzhaft. Aber das wird fürs Wochenende alles wieder in Ordnung sein“, hatte Trainer Niko Kovac am Donnerstag noch auf der Pressekonferenz gemutmaßt. Am Samstag musste Guirassy dann aber doch passen.

