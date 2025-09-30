Hamburgs Vieira zwei Spiele gesperrt

Der Hamburger SV muss in seinen kommenden beiden Spielen in der Fußball-Bundesliga auf Fábio Vieira verzichten. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag. Der Mittelfeldspieler war beim 0:0 bei Union Berlin am vergangenen Sonntag in der Nachspielzeit (90.+8) bei hohem Tempo mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf mit Berlins Leopold Querfeld gegangen und hatte daraufhin die Rote Karte gesehen.