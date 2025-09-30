Newsticker
Hamburgs Vieira zwei Spiele gesperrt

Hamburgs Vieira zwei Spiele gesperrt

Der Mittelfeldspieler war gegen Union Berlin spät vom Platz geflogen.
Fábio Vieira im Trikot des HSV
Fábio Vieira im Trikot des HSV
© IMAGO/DTS Nachrichtenagentur/SID/dts Nachrichtenagentur
SID
Der Mittelfeldspieler war gegen Union Berlin spät vom Platz geflogen.

Der Hamburger SV muss in seinen kommenden beiden Spielen in der Fußball-Bundesliga auf Fábio Vieira verzichten. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag. Der Mittelfeldspieler war beim 0:0 bei Union Berlin am vergangenen Sonntag in der Nachspielzeit (90.+8) bei hohem Tempo mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf mit Berlins Leopold Querfeld gegangen und hatte daraufhin die Rote Karte gesehen.

Vieira verletzte sich bei der Aktion zudem selbst. Nun kann er die Zwangspause durch die Sperre in den Partien gegen den FSV Mainz 05 und bei RB Leipzig zum Auskurieren nutzen.

