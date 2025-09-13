Newsticker
Ergebnisse
Mediathek
Live TV
Originals
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga
>
Hat Uli Hoeneß Max Eberl geholfen oder geschadet? Frage der Woche zum Doppelpass
{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }
Hat Hoeneß Eberl wirklich geholfen?
Uli Hoeneß wollte Max Eberl mit seinem Dopa-Auftritt helfen, statt ihm zu schaden. Ist das wirklich gelungen? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1-Doppelpass.
SPORT1
13.09.2025 • 20:55 Uhr
Uli Hoeneß wollte Max Eberl mit seinem Dopa-Auftritt helfen, statt ihm zu schaden. Ist das wirklich gelungen? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1-Doppelpass.
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite