Trainer Alexander Blessin spricht zudem über seine grüne Fleecejacke - und seine Unterhose.

Bei Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach lichtet sich das Lazarett mehr und mehr: Nicolas Kühn, Isac Lidberg und Daiki Hashioka stehen Trainer Alexander Blessin am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Paderborn wieder zur Verfügung. Zudem soll Nachwuchshoffnung Fritz Fleck am Montag ins Training zurückkehren.

Für Franck Honorat komme das Spiel laut Blessin dagegen „ein Ticken zu früh“, der Franzose steht wie Kevin Diks (Trainingsrückstand) aber ebenfalls kurz vor einem Comeback. Neu auf der Liste der Ausfälle steht dagegen Hugo Bolin (muskuläre Probleme).

Blessin scherzt über Glücksbringer

Bei Kapitän Tim Kleindienst besteht derweil Hoffnung auf eine Rückkehr nach der Länderspielpause. „Da wollen wir kein weiteres Risiko eingehen. Wichtig ist, dass er die nächsten zwei Wochen das Programm sauber durchzieht“, sagte Blessin.

Die Borussia hatte zuletzt in der Liga beim VfB Stuttgart (3:2) und im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC (2:0) zwei Siege in Folge geholt. Auf die Frage, ob seine grüne Fleecejacke ein Glücksbringer sei, meinte Blessin: „Die hält ein bisschen warm und ist kuschelig“ und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich bin nicht so abergläubisch. Es kann sein, dass ich auch mal wieder was anderes anziehe – und eine andere Unterhose vielleicht auch mal wieder.“