Heidenheim-Fan auf dem Weg ins Krankenhaus

Der erlösende erste Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga ist für den 1. FC Heidenheim in den Hintergrund gerückt. In der Schlussphase des 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg war ein Fan vom Zaun gestürzt und im Anschluss minutenlang behandelt worden. Nach der Partie sei der Fan „stabilisiert“ und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte ein FCH-Sprecher. Ein Helikopter landete dazu auf dem Spielfeld.