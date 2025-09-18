Newsticker
Henriksen glaubt an FSV-Profis: "Müssten fünf Punkte haben"

Henriksen glaubt an FSV-Profis

Der Mainzer Trainer will in Augsburg eine effiziente Mannschaft sehen.
Der Mainzer Trainer Bo Henriksen
Der Mainzer Trainer Bo Henriksen
© NTB/SID/OLE MARTIN WOLD
SID
Der Mainzer Trainer will in Augsburg eine effiziente Mannschaft sehen.

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 glaubt trotz der Durststrecke des Fußball-Bundesligisten zu Saisonbeginn an die Qualität seiner Schützlinge. „Wir haben sehr viele Dinge richtig gemacht in den ersten drei Spielen. Wir müssten fünf Punkte haben“, sagte der Däne vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg: „Aber natürlich ist die Effizienz wichtig. Gegen Augsburg werden wir hoffentlich sehen, dass wir eine gute Mannschaft haben.“

Die Mainzer warten immer noch auf den ersten Sieg in der laufenden Saison. Nach drei Partien hat der Conference-League-Starter lediglich einen Zähler auf dem Konto. Gegen Augsburg muss Henriksen weiter auf die verletzten Benedict Hollerbach und Jae-Sung Lee verzichten.

