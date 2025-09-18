Henriksen glaubt an FSV-Profis: "Müssten fünf Punkte haben"

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 glaubt trotz der Durststrecke des Fußball-Bundesligisten zu Saisonbeginn an die Qualität seiner Schützlinge. „Wir haben sehr viele Dinge richtig gemacht in den ersten drei Spielen. Wir müssten fünf Punkte haben“, sagte der Däne vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg: „Aber natürlich ist die Effizienz wichtig. Gegen Augsburg werden wir hoffentlich sehen, dass wir eine gute Mannschaft haben.“