Große Ehre für Fußball-Legende Horst Hrubesch: "Vielleicht einiges im Leben richtig gemacht"

SID 03.09.2025 • 20:13 Uhr "Vielleicht habe ich einiges in einem Leben richtig gemacht", sagt die HSV-Ikone.

Horst Hrubesch ist das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Die HSV-Legende nahm die Auszeichnung für Verdienste um das Gemeinwohl zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen im Kieler Landtag entgegen. Der 74-Jährige gewann mit seinem Verein dreimal die deutsche Meisterschaft (1979, 1982, 1983) und den Europapokal der Landesmeister (1983). Zudem krönte er sich 1980 zum Europameister.

Hrubesch fühle sich „absolut geehrt“. Diese Auszeichnung sei für ihn eine „Anerkennung“, dass er „vielleicht einiges in meinem Leben richtig gemacht habe“.