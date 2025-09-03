Horst Hrubesch ist das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Die HSV-Legende nahm die Auszeichnung für Verdienste um das Gemeinwohl zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen im Kieler Landtag entgegen. Der 74-Jährige gewann mit seinem Verein dreimal die deutsche Meisterschaft (1979, 1982, 1983) und den Europapokal der Landesmeister (1983). Zudem krönte er sich 1980 zum Europameister.
Große Ehre für Fußball-Legende Horst Hrubesch: "Vielleicht einiges im Leben richtig gemacht"
Horst Hrubesch ausgezeichnet
"Vielleicht habe ich einiges in einem Leben richtig gemacht", sagt die HSV-Ikone.
Große Ehre für Horst Hrubesch
Hrubesch fühle sich „absolut geehrt“. Diese Auszeichnung sei für ihn eine „Anerkennung“, dass er „vielleicht einiges in meinem Leben richtig gemacht habe“.
Der ehemalige HSV-Torjäger (212 Pflichtspiele, 134 Treffer) kann auf eine langjährige Karriere als DFB-Trainer zurückblicken. Besonders hervorzuheben sind seine Erfolge im Nachwuchsbereich und als Bundestrainer der DFB-Frauen. Zuletzt feierte er als Interimstrainer der DFB-Frauen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Bronzemedaille. 2008 und 2009 holte er mit der U19- und U21-Nationalmannschaft des DFB die Europameisterschaft.