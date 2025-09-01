HSV holt Belgier Lokonga - Stange nach Elversberg

SID 01.09.2025 • 18:10 Uhr Der zentrale Mittelfeldspieler war vergangene Saison leihweise in Spanien für den FC Sevilla aufgelaufen.

Aufsteiger Hamburger SV hat sich kurz vor dem Ende der Transferperiode mit Albert Sambi Lokonga verstärkt. Der zentrale belgische Mittelfeldspieler kommt vom Premier-League-Spitzenklub FC Arsenal zum Fußball-Bundesligisten, zur Vertragslaufzeit machte der HSV keine Angaben. Lokonga (25) spielte in der vergangenen Saison leihweise in Spanien für den FC Sevilla. Stürmer Otto Stange (18) gaben die Hamburger derweil für ein Jahr an Zweitligist SV Elversberg ab.

"Mit der Verpflichtung von Sambi gewinnen wir einen spielstarken und zugleich erfahrenen Mittelfeldspieler. Er hat in den vergangenen Jahren auf höchstem Spielniveau in der Premier League und der La Liga seine Qualitäten unter Beweis gestellt und soll unserer Mannschaft im Spielaufbau sowie im Übergangsspiel helfen", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz zur Verpflichtung des zweimaligen belgischen Nationalspielers.