Innenmeniskusriss: Gladbach "in den kommenden Wochen" ohne Hack

SID 19.09.2025 • 15:04 Uhr Der Offensivspieler stand in der noch jungen Saison in allen vier Pflichtspielen in der Startelf.

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Offensivspieler Robin Hack verzichten. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, zog sich der 27-Jährige einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zu. Hack soll am Samstag operiert werden und wird der Borussia „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen“.

Hack sei ein „Kämpfertyp“, sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Er blickt schon jetzt wieder nach vorn, und wir werden ihn bestmöglich bei der Regeneration unterstützen.“