Kane „offen“ für Verlängerung bei Bayern

SID 26.09.2025 • 23:53 Uhr Der Stürmerstar weist die Spekulationen über eine mögliche England-Rückkehr als "Gerüchte" zurück und sieht sich offenbar dauerhaft in München.

Stürmerstar Harry Kane kann sich offenbar einen Verbleib beim FC Bayern über sein Vertragsende 2027 hinaus vorstellen. „Darüber können wir sicher reden“, sagte Kane nach dem 4:0 (2:0) gegen Werder Bremen, zu dem er seine Treffer Nummer 99 und 100 im Trikot des deutschen Fußball-Rekordmeisters beigesteuert hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe noch fast zwei Jahre. Es ist nicht so, dass ich im letzten Vertragsjahr bin und jemand in Panik gerät“, ergänzte Kane und betonte mit Blick auf eine mögliche Verlängerung: „Mir geht es gut. Dem Verein geht es gut. Ich denke, sie sind zufrieden mit mir, und ich bin zufrieden mit ihnen. Solche Gespräche könnten stattfinden.“