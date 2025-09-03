Bundesliga: Kehl sieht BVB "besser aufgestellt"

SID 03.09.2025 • 08:09 Uhr BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zieht nach einem „nervenaufreibenden“ Sommer Bilanz. Diese fällt sehr positiv aus.

Sportdirektor Sebastian Kehl sieht Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach einem „nervenaufreibenden“ Transfersommer für die neue Spielzeit gerüstet.

„Ich bin absolut überzeugt von unserem Kader und glaube, dass wir besser aufgestellt sind als in der vergangenen Saison“, sagte Kehl im Interview mit der Sportbild: „Wir haben sehr viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, erreicht.“

Kurz vor dem Ende des Transferfensters hatte der BVB die Verpflichtungen von Abwehrspieler Aaron Anselmino, Angreifer Fabio Silva und Kreativspieler Carney Chukwuemeka perfekt gemacht.

Kehl: Der BVB muss Champions League spielen

Kehl sieht in den Zugängen „entwicklungsfähige Spieler, die uns sportlich und wirtschaftlich eine Perspektive bieten.“ Nach einer komplizierten Saison mit einem erst spät gesicherten Champions-League-Platz hofft Kehl mit dem Kader nun auf eine bessere Spielzeit.

