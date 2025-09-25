"Keine Angst": Henriksen hofft auf Überraschung gegen BVB

SID 25.09.2025 • 13:42 Uhr Die Rheinhessen feiern in der Vorwoche den ersten Saisonsieg. Das dient vor der Partie gegen Borussia Dortmund als Mutmacher für den FSV Mainz 05.

Bo Henriksen rechnet dem FSV Mainz 05 für das Heimspiel gegen den formstarken Tabellenzweiten Borussia Dortmund gute Chancen aus.

„Dortmund spielt sehr gut, ist in einem guten Rhythmus. Aber wir wissen, dass zu Hause alles möglich ist“, sagte der Trainer: „Wir wollen ein gutes Erlebnis haben. Wir haben Respekt vor Dortmund, aber keine Angst. Wenn wir unsere Power haben, wird es für alle schwierig in unserem Stadion.“

Dortmund? „Ein unglaublich guter Gegner“

Nach dem ersten Saisonsieg in Augsburg gehe es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) darum, „den nächsten Schritt zu machen“, führte der Däne aus. Niko Kovac mache beim BVB einen „sehr guten Job. Sie verteidigen sehr, sehr gut, können auch nach vorne gehen. Sie haben Spieler, die dir wehtun können im Umschalten. Es ist ein unglaublich guter Gegner. Davor haben wir Respekt, aber alles ist möglich.“