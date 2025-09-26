Köln gegen Stuttgart ohne Bülter

SID 26.09.2025 • 14:13 Uhr Marius Bülter fehlt am Sonntag mit einer Achillessehnenentzündung, Luca Waldschmidt dagegen dürfte rechtzeitig fit werden.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird am Wochenende auf Stürmer Marius Bülter verzichten müssen.

„Er hat eine Achillessehnenreizung, das macht gar keinen Sinn. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder zur Verfügung steht“, sagte Trainer Lukas Kwasniok vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart. Bei Luca Waldschmidt, der am Mittwoch im Training umgeknickt war, sehe es dagegen „gut aus“.

Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Serie und der zwischenzeitlichen Länderspielpause freut sich Kwasniok nach vier Wochen endlich mal wieder auf das heimische Wohnzimmer. „Mit vier Punkten aus drei Auswärtsspielen kannst du als Aufsteiger leben - und trotzdem ist es ein Vorteil, daheim vor 50.000 positiv verrückten Menschen zu spielen“, sagte der 44-Jährige.