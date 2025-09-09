Köln-Profi Kilian erleidet erneuten Kreuzbandriss

SID 09.09.2025 • 11:58 Uhr Kölns Innenverteidiger fällt erneut auf unbestimmte Zeit aus.

Hiobsbotschaft für den 1. FC Köln: Abwehrspieler Luca Kilian hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für mehrere Monate aus. Der 26-Jährige verletzte sich am Montag im Training des Fußball-Bundesligisten, eine MRT-Untersuchung bestätigte die schwere Diagnose.

„Es ist unglaublich bitter, dass Luca nun schon zum dritten Mal betroffen ist. Als FC-Familie werden wir ihn eng begleiten, ihm bestmögliche Unterstützung geben“, sagte Sportdirektor Thomas Kessler.