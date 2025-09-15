Newsticker
Bittere Gewissheit für den 1. FC Köln

Rav van den Berg hatte sich gegen Wolfsburg an der Schulter verletzt
Schlechte Nachrichten für den 1. FC Köln: Nach dem Last-Minute-Remis beim VfL Wolfsburg (3:3) müssen die Rheinländer wochenlang auf Neuzugang Rav van den Berg verzichten.

Wie der Fußball-Bundesligist nach einer MRT-Untersuchung mitteilte, erlitt der Niederländer eine Schulterverletzung und muss operiert werden.

Van den Berg, der erst im Sommer für acht Millionen Euro und zusätzlichen Bonuszahlungen nach Köln gekommen war, war in seinem dritten Spiel für den FC am Samstag nach einer Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

