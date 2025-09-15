Bittere Gewissheit für den 1. FC Köln

SID 15.09.2025 • 12:23 Uhr Rav van den Berg erlitt in Wolfsburg eine Schulterverletzung.

Schlechte Nachrichten für den 1. FC Köln: Nach dem Last-Minute-Remis beim VfL Wolfsburg (3:3) müssen die Rheinländer wochenlang auf Neuzugang Rav van den Berg verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie der Fußball-Bundesligist nach einer MRT-Untersuchung mitteilte, erlitt der Niederländer eine Schulterverletzung und muss operiert werden.