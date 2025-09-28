Kommentatoren-Duo bei DAZN entsetzt: "Hinterlässt bei mir einen offenen Mund"

Julius Schamburg 28.09.2025 • 19:28 Uhr Der VfB Stuttgart bekommt gegen den 1. FC Köln einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen, der die Partie komplett auf den Kopf stellt. Die Schiedsrichter-Entscheidung lässt das Kommentatoren-Duo bei DAZN fassungslos zurück. Der Leidtragende Marvin Schwäbe schlägt andere Töne an.

Elfmeter-Wirbel in der Bundesliga: Der VfB Stuttgart hat beim Auswärtserfolg gegen den 1. FC Köln (Endstand: 2:1) einen enorm umstrittenen Elfmeter zugesprochen bekommen, der die sportliche Wende einleitete und bei den beiden TV-Kommentatoren für Entsetzen sorgte.

In der 25. Minute wurde Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck beim Stand von 1:0 für Köln vom VAR zum Monitor an den Spielfeldrand gebeten. Effzeh-Keeper Marvin Schwäbe soll Ermedin Demirovic elfmeterwürdig gefoult haben, obwohl dieser nicht zu Boden ging.

Fassungslosigkeit nach Elfmeter-Entscheidung

Und tatsächlich: Nach Ansicht der Bilder verkündete Jöllenbeck seine Entscheidung. „Die Situation im Strafraum wurde überprüft. Nach Ansicht der Bilder tritt der Torhüter dem Stürmer in die Achillessehne. Finale Entscheidung deswegen: Elfmeter“, war der Schiedsrichter über die Mikrofone im Stadion zu hören.

„Wow. wow. Das hinterlässt bei mir einen offenen Mund“, sagte DAZN-Kommentator Marco Hagemann.

„Bei mir geschlossen, aber ich bin trotzdem sprachlos“, erwiderte Experte Sebastian Kneißl.

„Krasse Fehlentscheidung“

Demirovic verwandelte den Elfmeter eiskalt ins linke untere Eck (28.). Anschließend wurde die Foulszene beim übertragenden Sender DAZN immer wieder eingespielt.

„So ein Zweikampf wird im Mittelfeld nie im Leben abgepfiffen“, war Hagemann entsetzt: „Oder habe ich eine Regel nicht im Kopf, dir mir das schlüssig erklärt? Krasse Fehlentscheidung. Der Videoschiedsrichter Günther Perl muss der Ansicht gewesen sein, dass Jöllenbeck eine klare Fehlentscheidung getroffen habe.“

In der Halbzeit kommentierte Kölns Co-Trainer Frank Kaspari gebeten, die Szene zu analysieren: „Wenn ich jetzt das sage, was ich denke, dann wird es schwierig. Wir müssen das einfach akzeptieren.“

Schwäbe beklagt sich nicht

Schwäbe selbst zeigte sich nach dem Spiel zerknirscht - und stellte die Schiri-Entscheidung nicht grundsätzlich in Frage. Er habe Demirovic „getroffen“, weswegen er sich über die Entscheidung nicht beklagen könne: "Wenn man die Bilder sieht, muss er ihn glaube ich, geben."

Experte Kneißl sag es anders: „Ich wünsche mir Matthias Jöllenbeck später bei uns. Da würde ich wirklich gerne nachfragen. Das hat ja auch echt lange gedauert. Er hat sich die Szene ja auch oft angeschaut. 90 Sekunden am Monitor. Das ist für mich einfach keine klare Fehlentscheidung. Es ist eine zu diskutierende Szene. So viel steht fest.“

Hagemann fügte noch hinzu, dass es „keine Proteste“ seitens der Stuttgarter gab und Demirovic nicht zu Boden gegangen war. „Wenn er fällt und es Elfmeter gibt, dann kann ich das nachvollziehen. Aber so bleibt es für mich eine klare Fehlentscheidung“, lautete Hagemanns Fazit.

