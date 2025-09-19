Kompany entspannt: "Habe Vertrauen in alle Spieler"

Johannes Behm 19.09.2025 • 10:54 Uhr Den FC Bayern plagen derzeit Verletzungssorgen. Trainer Vincent Kompany verkündet, wie lange Josip Stanisic ausfallen wird.

Vincent Kompany hat eine Einschätzung zur Ausfallzeit von Josip Stanisic abgegeben. Auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim verkündete der Trainer des FC Bayern, dass der Abwehrspieler mindestens zwei Wochen fehlen werde.

„Ich habe da eine andere Info“, entgegnete der Belgier einer entsprechenden Frage, in der von ein bis zwei Wochen Ausfallzeit die Rede war. „Es könnte ein bisschen länger sein, aber es ist nicht so, dass er sehr viele Spiele verpassen wird.“

„Wir haben dann noch die Länderspielpause, das wird hoffentlich reichen“, führte der 39-Jährige aus. Bis zur Länderspielpause, die Anfang Oktober stattfindet, stehen für den deutschen Rekordmeister noch vier Pflichtspiele auf dem Programm.

Stanisic-Rückkehr nach Länderspielpause?

Demnach dürfte der kroatische Nationalspieler die Partien in Hoffenheim, gegen Werder Bremen (26. September), beim Paphos FC (30. September) und bei Eintracht Frankfurt (4. Oktober) verpassen.

Trotz der leichten Verletzungssorgen bleiben die Ansprüche in München gleich. „Wer auch immer morgen spielt, ich werde von der Mannschaft kein Prozent weniger erwarten“, machte Kompany klar. „Ich habe Vertrauen in alle Spieler.“

Guerreiro vielleicht gegen Hoffenheim wieder dabei

Neben Stanisic, der sich beim 3:1 gegen den FC Chelsea am Mittwoch eine „Teilverletzung des Innenbands“ zugezogen hatte, den Langzeitverletzten Alphonso Davies und Hiroki Ito fällt auch Linksverteidiger Raphael Guerreiro (Bauchmuskelverletzung) aus.

Guerreiro ist laut Kompany spätestens am kommenden Wochenende wieder dabei, auch gegen Hoffenheim könnte der Portugiese aber bereist wieder im Kader stehen.

