Kompany zur Wiesn-Zeit: "Sind keine Kinder"

SID 20.09.2025 • 06:34 Uhr Am Samstag beginnt in München das Oktoberfest und damit eine "besondere" Zeit, wie der Trainer des FC Bayern weiß.

Trainer Vincent Kompany will den Profis des FC Bayern während der Oktoberfest-Zeit keine Fesseln anlegen. "Ob jetzt Wiesn ist oder nicht, wir müssen unser Leben leben wie normal, damit wir immer die Leistungen bringen", sagte der Belgier einen Tag vor Beginn des Oktoberfests am Samstag: "Ich meine, das sind keine Kinder. Die haben auch Kinder zu Hause. Die wissen, was richtig ist, was falsch ist."

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Rekordmeister plant seinen traditionellen Oktoberfest-Besuch wohl für den 5. Oktober, den Tag nach dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt - die Spieler gehen ab und zu jedoch auch privat auf die Wiesn. Er werde in den kommenden zwei Wochen "auch ganz genau auf euch schauen", scherzte Kompany in Richtung der anwesenden Journalisten. "Es gibt natürlich ein besonderes Gefühl in München in dieser Zeit", sagte der 39-Jährige: "Das spüren wir alle."