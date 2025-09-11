Kovac fordert Geduld mit Schlotterbeck

SID 11.09.2025 • 14:24 Uhr Das Warten auf den Nationalspieler wird noch andauern. Auch andere Spieler fallen aus.

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac will bei der Wiedereingliederung des lange verletzten Fußball-Nationalspielers Nico Schlotterbeck mit aller Geduld vorgehen. "Er hat in der letzten Woche etwas im Training mitgemacht, aber alles ohne Gegnerkontakt, alles überschaubar", sagte Kovac und bremste die Erwartungen: "Das wird sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen."

Der Innenverteidiger sei fünf Monate nach einem Meniskusriss "zurück im leichten Mannschaftstraining. Ich verstehe die Rufe, er ist ein sehr wichtiger Spieler, ein Top-Nationalspieler", sagte Kovac. Aber: "Bevor man überhaupt über die Nationalmannschaft nachdenken kann, muss man erstmal im Klub wieder gesund sein und Minuten sammeln. In der Bundesliga spielen, in der Champions League", sagte Kovac vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Weiterhin fehlen werden auch Niklas Süle, Kapitän Emre Can und Julien Duranville. Julian Brandt habe die Länderspielpause für eine verschobene Hand-Operation genutzt, berichtete Kovac, "ich schätze, das wird auch fürs Wochenende nicht reichen". Zugang Fabio Silva sei ebenfalls "noch im Bereich Medizin angesiedelt. Er macht Fortschritte, aber man darf nicht zu forsch vorgehen."