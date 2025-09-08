Krösche fordert bessere Spielerausbildung in Deutschland

SID 08.09.2025 • 16:10 Uhr Mit der finanziellen Wucht der Premier League kann die Bundesliga nicht mithalten. Es müssen andere Lösungen her.

Markus Krösche sieht angesichts des ungleichen Kampfes mit der englischen Premier League Nachholbedarf in der Nachwuchsförderung. "Topspieler bleiben nicht in der Bundesliga, sondern gehen letztendlich ins Ausland - und zwar zu 90 Prozent nach England", sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt auf einer Pressekonferenz: "Das hat natürlich auf der einen Seite mit den finanziellen Rahmenbedingungen zu tun. Aber auf der anderen Seite auch mit dem Gefühl der Spieler, dass es bei dem einen oder anderen englischen Klub größer ist die Champions League zu gewinnen als bei einem deutschen Klub."

Doch über die ungleichen finanziellen Voraussetzungen dürfe man sich in Deutschland nicht "beklagen oder beschweren", führte der 44-Jährige aus: "Letztlich müssen wir Lösungen finden. Die Lösung ist einmal, dass wir in der Ausbildung besser werden und da den Fokus darauf legen, zu individualisieren und individuelle Qualität zu entwickeln." Deutschland habe in dieser Hinsicht "die Entwicklung etwas verschlafen. Wir müssen es in der Nachwuchsförderung viel besser machen als in den letzten Jahren."