Hiobsbotschaft für Bayer! Leverkusen-Star für dieses Jahr raus

Hiobsbotschaft für Bayer

Der Mittelfeldspieler wird aufgrund einer Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich operiert.
Bei seiner ersten Pressekonferenz als Trainer von Bayer Leverkusen präsentierte sich Kasper Hjulmand sehr charmant und überzeugt, genau der Richtige für den Job an der Seitenlinie zu sein.
Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen: Der Bundesligist muss bis ins neue Jahr hinein auf Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (26) verzichten.

Der Argentinier erlitt beim ersten Saisonsieg der Werkself am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt (3:1) eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich und wird in der kommenden Woche operiert. Das teilte der Vizemeister am Samstag mit.

Palacios musste früh vom Platz

Palacios musste gegen Frankfurt bereits in der 15. Minute ausgewechselt werden. Der neue Trainer Kasper Hjulmand hat nach seinem erfolgreichen Einstand damit gleich ein Personalproblem.

Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag kommender Woche fehlen auch die gesperrten Robert Andrich und Ezequiel Fernandez.

