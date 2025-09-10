Mainz: Lee mit Muskelverletzung zurückgekehrt

Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst ohne Jae-Sung Lee auskommen. Der Offensivspieler ist laut Verein mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel von der südkoreanischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, wie medizinische Untersuchungen am Mittwoch in Mainz ergaben.
Mainz-Profi kehrt verletzt zurück
Lee verletzte sich im Einsatz für Südkorea
Wie lange Lee ausfällt, sei abhängig vom „individuellen Heilungsverlauf“, teilten die Mainzer weiter mit. Die Blessur hatte der 33-Jährige beim Testspielsieg gegen die USA (2:0) am vergangenen Wochenende in Harrison/New Jersey erlitten.