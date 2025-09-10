Mainz: Lee mit Muskelverletzung zurückgekehrt

SID 10.09.2025 • 19:10 Uhr Jae-Sung Lee steht Mainz 05 vorerst nicht zur Verfügung. Der Südkoreaner ist mit einer Verletzung von den Länderspielen zurückgekehrt.

Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst ohne Jae-Sung Lee auskommen. Der Offensivspieler ist laut Verein mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel von der südkoreanischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, wie medizinische Untersuchungen am Mittwoch in Mainz ergaben.

{ "placeholderType": "MREC" }