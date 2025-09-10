Newsticker
Mainz: Lee mit Muskelverletzung zurückgekehrt

Mainz-Profi kehrt verletzt zurück

Jae-Sung Lee steht Mainz 05 vorerst nicht zur Verfügung. Der Südkoreaner ist mit einer Verletzung von den Länderspielen zurückgekehrt.
Lee verletzte sich im Einsatz für Südkorea
Lee verletzte sich im Einsatz für Südkorea
© IMAGO/NurPhoto/SID/Gordon Donovan
SID
Jae-Sung Lee steht Mainz 05 vorerst nicht zur Verfügung. Der Südkoreaner ist mit einer Verletzung von den Länderspielen zurückgekehrt.

Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst ohne Jae-Sung Lee auskommen. Der Offensivspieler ist laut Verein mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel von der südkoreanischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, wie medizinische Untersuchungen am Mittwoch in Mainz ergaben.

Wie lange Lee ausfällt, sei abhängig vom „individuellen Heilungsverlauf“, teilten die Mainzer weiter mit. Die Blessur hatte der 33-Jährige beim Testspielsieg gegen die USA (2:0) am vergangenen Wochenende in Harrison/New Jersey erlitten.

