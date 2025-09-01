Medien: Openda vor Wechsel zu Juventus Turin

SID 01.09.2025 • 11:07 Uhr Den Stürmer zieht es wohl nach Italien.

Stürmer Lois Openda steht offenbar kurz vor einem Wechsel von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zu Juventus Turin. Wie Sky und der kicker übereinstimmend berichten, sollen sich die Sachsen mit dem italienischen Rekordmeister zunächst auf eine Leihe samt anschließender Kaufpflicht geeinigt haben.

Laut Medien sollen die Leipziger eine Leihgebühr von vier Millionen Euro für den belgischen Nationalspieler erhalten. Sollte die Kaufpflicht greifen - laut kicker, wenn Juve die obere Tabellenhälfte der Serie A erreicht - könnten bis zu 47 Millionen Euro fließen.