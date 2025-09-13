"Mehrfach geknackt": Schmidt fürchtet langen Pacarada-Ausfall

SID 13.09.2025 • 18:40 Uhr Der 30-Jährige erlebte ein Debüt im FCH-Trikot zum Vergessen.

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim muss offenbar länger auf Neuzugang Leart Pacarada verzichten. Trainer Frank Schmidt habe nach der frühen Auswechslung des Linksverteidigers bei der 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Borussia Dortmund mit ihm gesprochen, "da meinte Paca, es habe mehrfach geknackt". Schmidt befürchtet eine schwere Knieverletzung, wie er bei Sky sagte. Der 30-Jährige war bei seinem Debüt im FCH-Trikot nach sieben Minuten verletzt ausgewechselt worden.

Zuvor blieb er ohne Fremdeinwirkung unglücklich mit seinem linken Fuß im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie ein. Doch nicht nur seine Verletzung war ein Rückschlag für den FCH, nach 22 Minuten hatte Budu Siwsiwadse die Rote Karte gesehen. Sein Foul mit gestrecktem Bein an Felix Nmecha sei "sicher keine Absicht gewesen, der Platzverweis aber "berechtigt, ganz klar", so Schmidt.