Mitgliederversammlung: FC-Beirat spricht Wahl-Empfehlung aus

SID 04.09.2025 • 12:05 Uhr Am 27. September wählt der 1. FC Köln einen neuen Vorstand. Drei Teams sind zugelassen, nun spricht sich der Beirat für einen klaren Favoriten aus.

Der Beirat des 1. FC Köln empfiehlt bei den anstehenden Vorstandswahlen auf der Mitgliederversammlung am 27. September das Trio Jörn Stobbe, Ulf Sobek sowie Jörg Alvermann. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag im Namen des Beirats einen Tag nach dem Dialog mit den kandidierenden Teams in einer Pressemitteilung bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Nach der eingehenden Befassung mit allen drei Teams ist die deutliche Mehrheit des Beirats davon überzeugt, dass das ‚Team FC‘ [...] die besten Voraussetzungen mitbringt, um den 1. FC Köln als Vorstand in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, hieß es in der Mitteilung.

Der bisherige Vorstand bestehend aus Präsident Werner Wolf sowie den Vize Eckhard Sauren und Carsten Wettich hatte im April mitgeteilt, in der aktuellen Konstellation nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Wettich tritt mit einem neuen Team an, dazu hat noch ein drittes Team die erforderlichen 4.589 Unterstützerunterschriften gesammelt.