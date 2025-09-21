Mittelfinger und Rot! Eklat um Steffen Baumgart

Maximilian Huber 21.09.2025 • 17:55 Uhr Turbulente Momente um Union-Cheftrainer Steffen Baumgart. Der Ex-Profi zeigt den Mittelfinger und sieht wenig später Glatt Rot.

Union-Cheftrainer Steffen Baumgart ist kurz vor Abpfiff des Bundesliga-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin (3:4) mehrmals negativ in Erscheinung getreten.

Der 53-Jährige zeigte nach dem Frankfurter Treffer zum 3:4 den Mittelfinger - und sah wenig später die Rote Karte. Wutentbrannt stürmte Baumgart in die Katakomben.

Baumgart zeigt den Mittelfinger

Doch was war überhaupt passiert? Nachdem Frankfurt nach einem Dreierpack von Berlins Oliver Burke mit 1:4 zurückgelegen hatte, ließ Can Uzun mit dem 2:4 noch einmal Hoffnung für die Eintracht aufkeimen (80.).

Nur drei Minuten später entschied Schiedsrichter Sven Jablonski nach Eingriff des VAR auf Foulelfmeter für Frankfurt. Union-Verteidiger Leopold Querfeld hatte Jonathan Burkardt im eigenen Strafraum festgehalten und umgerissen, der ehemalige Mainzer verwandelte den strittigen Elfmeter zum 3:4 (87.).

Steffen Baumgart tobte nach dem gegebenen Elfmeter, die TV-Kamera fing den 53-Jährigen ein, wie er den Mittelfinger in Richtung des Spielfelds zeigte. Auch wenige Augenblicke danach war Baumgart nicht zu bändigen, Jablonski verwarnte den Cheftrainer wegen Meckerns mit einer Gelben Karte.

Baumgart sieht die Rote Karte

Baumgart lief an der Seitenlinie entlang und kickte eine Papierkugel auf das Feld, die zuvor Teil einer gigantischen Frankfurter Choreographie gewesen war. Die Zuschauer im Deutsche Bank Park wurden laut und forderten Jablonski mit lauten Pfiffen zu einer erneuten persönlichen Strafe für Baumgart auf. Diese folgte, der Unparteiische schickte Baumgart mit Glatt Rot von der Seitenlinie.

„Oh nein, macht es nicht zu kleinlich jetzt“, befand DAZN-Kommentator Jan Platte die Aktion um Baumgart. Experte Sebastian Kneißl stimmte Platte zu: „Nein, das ist keine Rote.“ Der Platzverweis sei „eindeutig zu viel“ für Kneißl.