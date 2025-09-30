Mönchengladbach: Virkus nicht mehr Sport-Geschäftsführer

SID 30.09.2025 • 14:54 Uhr Seit 2022 war er in dieser Position für die Borussia tätig, nun reagiert er auf die sportliche Krise.

Roland Virkus ist nicht mehr Sport-Geschäftsführer beim kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Das teilte der Tabellenletzte drei Tage nach dem desaströsen 4:6 gegen Eintracht Frankfurt mit. Das Präsidium und der Aufsichtsrat hätten Virkus „auf dessen Vorschlag hin von seinen Aufgaben entbunden“, schrieb die Borussia in einem Statement.

„Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden“, sagte Virkus, der die Aufgabe im Februar 2022 übernommen hatte.

Mitte des Monats hatte die Borussia unter Virkus‘ Leitung Trainer Gerardo Seoane freigestellt, der bisherige U23-Coach und Ex-Spieler Eugen Polanski betreut seither die Mannschaft. Er wird auch im wichtigen Spiel am kommenden Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg auf der Trainerbank sitzen. Virkus selbst stand während des Spiels gegen Frankfurt hörbar in der Kritik, Virkus-raus-Rufe waren aus der Heimkurve deutlich zu vernehmen.

„Wir sind in den Gremien der geeinten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen“, sagte Borussias Präsident Rainer Bonhof: „Dieser Schritt ist Roland sicher nicht leichtgefallen, denn er lebt Borussia und hat die Position des Geschäftsführers Sport im Februar 2022 in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Wir danken ihm für seinen Einsatz. Er hat seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für unseren Verein gearbeitet und er wird immer Borusse bleiben.“

