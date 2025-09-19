Müllers Glückwünsche an Toppmöller: "Das freut einen"

SID 19.09.2025 • 14:52 Uhr Nach dem berauschenden Auftritt der Eintracht meldet sich der Weltmeister von 2014 bei seinem ehemaligen Coach.

Nach dem berauschenden Auftritt in der Champions League haben Dino Toppmöller prominente Glückwünsche erreicht. „Thomas Müller hat sich auch gemeldet. Er hat geschrieben, dass wir ein geiles Spiel gemacht haben und so weitermachen sollen“, berichtete der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Das 5:1 (3:1) gegen Galatasaray Istanbul bekam auch der Weltmeister von 2014 in seiner neuen Heimat Vancouver mit.

„Das freut einen. Da sieht man, dass es eine Plattform ist, die im Fußball jeder auf dem Schirm hat. Aber ich freue mich über jede einzelne Nachricht“, führte Toppmöller aus. Bei Bayern München hatte er als Co-Trainer von Julian Nagelsmann mit dem Ur-Bayer Müller zusammengearbeitet.

Bei der nächsten Aufgabe in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin will Toppmöller nur drei Tage nach dem Fußballfest vor allem auf den Revanchegedanken setzen.

„Haben das noch im Hinterkopf“

„Wir haben hier zu Hause letztes Jahr gegen die Jungs verloren und haben das noch im Hinterkopf“, sagte Toppmöller vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die Berliner: „Eine gewisse Wut ist schon dabei, weil wir wissen, dass es total unnötig war und wir es am Sonntag anders machen wollen.“