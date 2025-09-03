Musiala hofft: "Möchte 2025 noch Pflichtspiele bestreiten"

SID 03.09.2025 • 07:22 Uhr Der Offensivspieler zog sich im Juli eine schwere Verletzung zu - die Hoffnung, noch in diesem Jahr zurückzukehren, hat er noch nicht aufgegeben.

Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala arbeitet weiter an seinem Comeback und hofft auf Einsätze noch in diesem Jahr. "Ich nehme mir die Zeit, will kein Datum nennen. Aber bei dem Fortschritt, den ich bislang gemacht habe, würde ich sagen: Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten", sagte der 22-Jährige im Interview mit der Sport Bild: "Wenn ich wieder auf den Platz gehe, dann möchte ich bereit sein."

Musiala hatte im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain bei einem Zusammenprall mit Torhüter Gianluigi Donnarumma eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins erlitten. "Meinem Fuß geht es gut, der Heilungsprozess verläuft nach Plan. Ich brauche keine Krücken mehr", erklärte Musiala nun, aber er wolle "nichts überstürzen".

Das verstehe auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn zu Hause besucht habe, erzählte Musiala: "Besser ist es, wenn ich dann am Saisonende – und bei der WM! – in Bestform zurückkomme."

Derzeit nicht auf dem Feld zu stehen und den Bundesliga-Auftakt von der Tribüne aus verfolgen zu müssen, "tut weh", gab Musiala zu. "Ich weiß schon jetzt: Wenn ich wieder spielen kann, dann tue ich das, was ich liebe. Das gibt mir Motivation und Freude für meine Reha-Arbeit", sagte er.

