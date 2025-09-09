"Nach diesen Aussagen ...": Hamann erwartet baldiges Eberl-Aus beim FC Bayern

Johannes Behm 09.09.2025 • 14:04 Uhr Didi Hamann erwartet nach den Aussagen von Uli Hoeneß im Doppelpass ein baldiges Ende der Amtszeit von Max Eberl in München.

„Die Aussagen lassen mich darauf schließen, dass das Verhältnis in absehbarer Zeit auseinandergeht. Ich wüsste nicht, wie es weitergehen sollte nach dem, was gesagt wurde“, mutmaßte Hamann bei Sky. „Nach diesen Aussagen weiß ich nicht, wie lange es möglich ist, die Zusammenarbeit weiterzuführen.“

Zuletzt hatte Hoeneß den Sportvorstand unter anderem als „ziemlich empfindlich“ bezeichnet und mit einer Aussage tief blicken lassen: „In dem Moment, wo wir die richtigen Leute am richtigen Posten haben, werden wir uns zurückziehen, der Karl-Heinz (Rummenigge, Anm. d. Red.) und ich.“ Weil sich Hoeneß noch nicht zurückzieht, zählt Eberl für ihn also offenbar nicht zu den „richtigen Leuten“.

Eberl? „Oft eine unglückliche Figur abgegeben“

Auch Hamann betonte, dass Bayerns Sportvorstand in seiner bisherigen Amtszeit „oft eine unglückliche Figur abgegeben“ hat. „Ich möchte nicht sagen, dass es eine Erlösung für ihn wäre, wenn die Zusammenarbeit auseinandergeht, aber ich habe das Gefühl, dass die vergangenen Monate an ihm genagt haben und nagen“, führte der ehemalige Bayern- und Liverpool-Star aus.

