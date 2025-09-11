Nach Fehlstart: Schuster will Reaktion sehen

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg will nach dem Saison-Fehlstart mit zwei Niederlagen und 2:7 Toren eine Reaktion von seinen Profis sehen. „Wir haben uns die Zeit genommen, um uns ehrlich auszutauschen“, sagte der Coach vor dem baden-württembergischen Duell mit DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Ich brauche Energie auf dem Platz und ich brauche Intensität auf dem Platz.“
Schuster will Reaktion sehen
Die Freiburger möchten im baden-württembergischen Duell mit Stuttgart endlich punkten.
SC-Trainer Julian Schuster
Schuster attestierte seinen Profis ein „vorbildliches“ Verhalten in den Trainingseinheiten während der Länderspielpause. „Wir brauchen einen Mix“, äußerte der Ex-Profi: „Wir müssen kritisch sein. Und wir müssen die Dinge, die uns stark machen, besser gestalten. Wir wollen uns diese Dinge Schritt für Schritt erarbeiten - und im Idealfall die passenden Ergebnisse dazu erzielen.“