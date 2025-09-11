Nach Fehlstart: Schuster will Reaktion sehen

SID 11.09.2025 • 15:01 Uhr Die Freiburger möchten im baden-württembergischen Duell mit Stuttgart endlich punkten.

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg will nach dem Saison-Fehlstart mit zwei Niederlagen und 2:7 Toren eine Reaktion von seinen Profis sehen. „Wir haben uns die Zeit genommen, um uns ehrlich auszutauschen“, sagte der Coach vor dem baden-württembergischen Duell mit DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Ich brauche Energie auf dem Platz und ich brauche Intensität auf dem Platz.“

{ "placeholderType": "MREC" }