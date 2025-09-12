So reagiert der BVB auf den Nmecha-Ärger

SID 12.09.2025 • 13:03 Uhr Der 24-Jährige äußert bei Instagram seine Betroffenheit nach dem Mord an Charlie Kirk. Viele Fans stören sich daran.

Borussia Dortmund wird einen heftig diskutierten Social-Media-Beitrag von Nationalspieler Felix Nmecha intern aufarbeiten und das Gespräch mit dem Profi suchen. Das teilte der BVB am Freitag auf SID-Anfrage mit.

Öffentlich hingegen wird sich der Verein nicht weiter äußern, eine Strafe stand ohnehin nie zur Debatte.

BVB: Wieder Wirbel um Nmecha

Nmecha hatte via Instagram seine Betroffenheit nach dem Mord an dem rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk in den USA geäußert. „Ruhe in Frieden bei Gott. So ein trauriger Tag“, hatte der 24-Jährige zunächst geschrieben, der Post wurde überarbeitet.

„Möge der Herr der Familie Kirk in dieser Zeit mit besonderer Gnade beistehen. Jesus ist der wahre Weg zu Frieden und Liebe“, steht dort inzwischen.

Brisanter Post zum Tod von Charlie Kirk

Nmechas Worte haben einigen Wirbel ausgelöst und Widerspruch besonders in Fankreisen provoziert. In einem weiteren, inzwischen gelöschten Beitrag hatte Nmecha geschrieben, der für radikale Positionen berüchtigte Kirk habe „friedlich für seine Überzeugungen und Werte eingestanden“. Ein Attentat auf einen Vater und Ehemann „zu feiern“, sei „wahrhaft böse“.