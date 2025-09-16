Nach Rot gegen den BVB: Siwsiwadse für drei Spiele gesperrt

SID 16.09.2025 • 16:37 Uhr Der Heidenheimer Stürmer verpasst damit die Spiele gegen Hamburg, Augsburg und Stuttgart.

Stürmer Budu Siwsiwadse vom 1. FC Heidenheim muss nach seiner Roten Karte in der Partie gegen Borussia Dortmund (0:2) drei Bundesliga-Spiele aussetzen. Die Sperre gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag bekannt. Der FCH und Siwsiwadse haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

