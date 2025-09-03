Nationalspieler Angelo Stiller: "Kein neuer Toni Kroos"

SID 03.09.2025 • 05:30 Uhr Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart distanziert sich von Vergleichen mit dem Weltmeister.

Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart sieht Vergleiche mit Toni Kroos eher kritisch. „Der Vergleich liegt nahe, da es in unserem Spiel einige Parallelen gibt. Toni war aber auf einem ganz anderen Level“, sagte der 23-Jährige im Interview mit Sports Illustrated Deutschland und fügte an: „Ich bin kein neuer Toni Kroos, ich bin Angelo Stiller.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Stiller hatte im Sommer mit dem VfB den DFB-Pokal gewonnen und sich unter Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft empfohlen. Der gebürtige Münchner betonte, er vertraue in seiner Entwicklung vor allem auf Spielintelligenz und Antizipation.

Den nächsten Karriereschritt wolle er nicht forcieren: „Ich weiß, was ich kann. Und ich habe ein gutes Gespür dafür, zu wissen, wann ich bereit für den nächsten Schritt bin.“